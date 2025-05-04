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WP: после сделки США и Украины России остается только одно — продолжать добиваться целей СВО

WP: после сделки США и Украины России остается только одно — продолжать добиваться целей СВО

The Washington Post | США Москва высмеяла сделку между Вашингтоном и Киевом, пишет WP. Ведь теперь США стали хозяевами Украины, а та превратилась в сырьевую колонию.

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