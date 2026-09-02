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Русский Днепропетровск

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8 километров смерти: «Муравьиная логистика» обрекает Ореховский гарнизон ВСУ на верную гибель

8 километров смерти: «Муравьиная логистика» обрекает Ореховский гарнизон ВСУ на верную гибель

Радомир Маркуш 2 сентября 2026 г., 14:00   По данным вражеских источников, в «фортецi» осталось якобы 700 укро-штыков и запасов БК на две недели В ходе ….

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