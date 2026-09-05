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В сериале "Гарри Поттер" пополнение: Джинни заменят, Добби и Том Реддл помолодеют

В сериале "Гарри Поттер" пополнение: Джинни заменят, Добби и Том Реддл помолодеют

Стало известно, кто исполнит роли Джинни Уизли, Добби и юного Тома Реддла, будущего Лорда Волан-де-Морта, во втором сезоне нового сериала о Гарри Поттере.

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