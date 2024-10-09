В США свыше 5,5 млн человек покинули свои дома во Флориде из-за урагана "Милтон"

REUTERS/Ricardo Arduengo Свыше 5,5 миллиона человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть западное побережье американского штата Флорида из-за урагана "Милтон", сообщает газета The New York Times (NYT).
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