Массированный удар России: Харьков в огне, уничтожены ключевые объекты ВСУ

До начала перемирия ВС России отработали на "отлично". Вечер и ночь незадолго до вступления в силу указа Верховного главнокомандующего превратились для Киева в настоящий кошмар - Россия нанесла один из самых масштабных ударов за последнее время.
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