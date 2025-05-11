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Массированный удар России: Харьков в огне, уничтожены ключевые объекты ВСУ

Массированный удар России: Харьков в огне, уничтожены ключевые объекты ВСУ

До начала перемирия ВС России отработали на "отлично". Вечер и ночь незадолго до вступления в силу указа Верховного главнокомандующего превратились для Киева в настоящий кошмар - Россия нанесла один из самых масштабных ударов за последнее время.

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