Пожалела отдать золовке старые вещи для ребенка. Муж обиделся и перевел сестре деньги из общих с женой накоплений: «Купи себе все новое тогда!»— …В общем, из-за кучки старого хлама вся семья переругалась вдрызг! – расстраивается двадцатидвухлетняя Нина.
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