Расчеты БПЛА "Днепра" уничтожили пункт дислокации ВСУ под Ореховом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотных систем разведывательно-ударного дивизиона артиллерийского соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в ходе интенсивной боевой работы нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ в районе Орехова Запорожской области.
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