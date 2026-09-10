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ТАСС

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Расчеты БПЛА "Днепра" уничтожили пункт дислокации ВСУ под Ореховом

Расчеты БПЛА "Днепра" уничтожили пункт дислокации ВСУ под Ореховом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотных систем разведывательно-ударного дивизиона артиллерийского соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в ходе интенсивной боевой работы нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ в районе Орехова Запорожской области.

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