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Мама погибшей при атаке ВСУ на Белгород девочки осталась жива

Мама девочки, погибшей в результате украинского ракетного удара по Белгороду, осталась жива. Об этом cообщили РИА Новости в пресс-службе местного медицинского колледжа, где отец ребенка получает второе образование.

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