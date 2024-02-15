Мама погибшей при атаке ВСУ на Белгород девочки осталась жива

Мама девочки, погибшей в результате украинского ракетного удара по Белгороду, осталась жива. Об этом cообщили РИА Новости в пресс-службе местного медицинского колледжа, где отец ребенка получает второе образование.
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