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  • michail kos
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  • олег олейник
    Очень правильно сказал Александр М , что "Дело не закончится осуждением Путина .  Её заставят предать всё , что сдела...Россияне высмеяли...
  • Andrey Korolkevic
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ВИДЕО: Люська Арестович в женском платье попал к солдатам ВСУ

ВИДЕО: Люська Арестович в женском платье попал к солдатам ВСУ

Специальные агитационные снаряды доставили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаваться. Такие снаряды не наносят урон инфраструктуре и военнослужащим, но информационное воздействие этих боеприпасов, может быть гораздо эффективней ракет и бомб.

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