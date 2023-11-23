"Инарктика" анонсировала вторичное публичное предложение акций на Мосбирже

Российская компания "Инарктика", которая считается крупнейшим производителем морской форели и аквакультурного лосося в стране, анонсировала начало вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже.
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