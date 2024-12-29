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Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Лаврион», «Панатинаикос» примет «Кардицас»

«Олимпиакос» проведет домашнюю встречу с «Лаврионом». «Панатинаикос» примет «Кардицас». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат ПАОК – Перистери Дата проведения 29 декабря, 18.

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