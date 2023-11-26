"Штраф до 5 000 рублей и лишение прав": раскрыта вся правда за проезд на желтый сигнал

виктор климахин

поставь камеру на пешеходным переходом на перекрестках через некоторое время посмотреть одни нарушения и нет не какого уважения пешеходам одни нарушения и на красный и зеленый а желтый не в почоте Некоторые орут куда прешь на зеленый не видишь я не проехал а ты лезешь мне под машину ТАК ПОДСКАЖИТЕ НА КАКОЙ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ НА КРАСНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ НЕЛЬЗЯ И ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛ ХОТЬ ПО ВОЗДУХУ ЛЕТАЙ