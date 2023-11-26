Желтый сигнал светофора зачастую становится причиной спорных ситуаций на дороге. Хотя формально желтый свет разрешает движение, он также может стать основанием для получения штрафа или даже лишения водительских прав.
"Штраф до 5 000 рублей и лишение прав": раскрыта вся правда за проезд на желтый сигнал
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виктор климахин
поставь камеру на пешеходным переходом на перекрестках через некоторое время посмотреть одни нарушения и нет не какого уважения пешеходам одни нарушения и на красный и зеленый а желтый не в почоте Некоторые орут куда прешь на зеленый не видишь я не проехал а ты лезешь мне под машину ТАК ПОДСКАЖИТЕ НА КАКОЙ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ НА КРАСНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ НЕЛЬЗЯ И ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛ ХОТЬ ПО ВОЗДУХУ ЛЕТАЙ
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