Tez Tour опроверг угрозы срывов туров в Таиланд из-за COVID-19

По информации ТАСС от 22 сентября, туроператор не вводит новых ограничений для туристов и не меняет схему работы, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
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