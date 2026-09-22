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Регионы России

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Tez Tour опроверг угрозы срывов туров в Таиланд из-за COVID-19

Tez Tour опроверг угрозы срывов туров в Таиланд из-за COVID-19

По информации ТАСС от 22 сентября, туроператор не вводит новых ограничений для туристов и не меняет схему работы, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

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