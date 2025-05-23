Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Теория четырех «Э»: какие парки нужны мировым городам и их горожанам

Теория четырех «Э»: какие парки нужны мировым городам и их горожанам

Обеспечение более высокого комфорта проживания, просветительская и образовательная деятельность, место общественной социализации, создание рабочих мест и территории развития бизнеса — современные парки являются одной из самых многогранных городских институций Когда человек говорит о комфортной городской среде, он в обязательном порядке имеет в виду какую-то зеленую территорию рядом со своим домом, уверен председатель подкомитета по управлению городскими парками и развитию общественных пространств ТПП РФ, член совета Ассоциации парков России, президент Форума парков стран БРИКС Андрей Лапшин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх