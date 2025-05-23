Теория четырех «Э»: какие парки нужны мировым городам и их горожанам

Обеспечение более высокого комфорта проживания, просветительская и образовательная деятельность, место общественной социализации, создание рабочих мест и территории развития бизнеса — современные парки являются одной из самых многогранных городских институций Когда человек говорит о комфортной городской среде, он в обязательном порядке имеет в виду какую-то зеленую территорию рядом со своим домом, уверен председатель подкомитета по управлению городскими парками и развитию общественных пространств ТПП РФ, член совета Ассоциации парков России, президент Форума парков стран БРИКС Андрей Лапшин.
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