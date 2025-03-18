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Захарова удивилась планам назначить «внучку нациста» председателем ГА ООН

Захарова удивилась планам назначить «внучку нациста» председателем ГА ООН

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала странным намерение выдвинуть главу немецкого внешнеполитического ведомства Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН.

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