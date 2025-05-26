PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Жаль, что остальные в этом СИЗО не скончались.  Опять диаспора с пухлыми конвертами около судьи подсуетилась.  Жаль, ...Прокуратура оспор...
  • Володя Золотарев
    этих  тварей кастрироватьПрокуратура оспор...
  • чак
    Надо не требовать, а всё конфисковать. И   б\у мера посадить на 15 лет без амнистии.Генпрокуратура по...

Найти работу поможет AI-ассистент на базе нейросетевой модели GigaChat

Найти работу поможет AI-ассистент на базе нейросетевой модели GigaChat

AI-ассистент, создаваемый на базе искусственного интеллекта (AI) для бизнеса GigaChat, в будущем поможет студентам и всем, кто ищет работу, подобрать релевантные варианты для трудоустройства и построить карьерную траекторию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх