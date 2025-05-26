Найти работу поможет AI-ассистент на базе нейросетевой модели GigaChat

AI-ассистент, создаваемый на базе искусственного интеллекта (AI) для бизнеса GigaChat, в будущем поможет студентам и всем, кто ищет работу, подобрать релевантные варианты для трудоустройства и построить карьерную траекторию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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