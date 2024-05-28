Работа операторов дронов-камикадзе «Ланцет», FPV-дронов, а также корректировка артиллерийского огня 6-й ОА в Харьковской области.
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Работа операторов дронов-камикадзе «Ланцет», FPV-дронов, а также корректировка артиллерийского огня 6-й ОА в Харьковской области.
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