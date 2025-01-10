Babushka, vodka, balalaika и другие русские заимствования в иностранных языках

Многие ругаются, что в русском языке уже почти ничего и не осталось-то от русского — одни заимствования, пришедшие к нам из других стран! Оно и понятно: простые, «немодные» русские слова часто заменяют «заморскими» исключительно в маркетинговых целях.
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