Рассольник с огурцами. Всегда хорошо!

Продукты для приготовления: Бульон мясной или вода – 2 — 2, 5 литра; Картофель – 5 — 6 штук; Огурцы (желательно соленые, а не маринованные) – 3 — 4 штуки (крупные); Крупа пшеничная или перловая – 3 столовые ложки (без верха); Лук репчатый – 1 штука; Морковь – 1 штука; Растительное масло – 40 — 50 грамм (если готовим […].