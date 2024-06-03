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Наемники и ВСУ взвыли громче сирен. В Харькове уничтожен склад с ракетами

Наемники и ВСУ взвыли громче сирен. В Харькове уничтожен склад с ракетами

Сегодня 16K прочитали Воздушная тревога минувшей ночью была объявлена в нескольких регионах на востоке Украины — Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской.

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Комментарии
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Владимир Абрамчук
А могли бы хохлы все в Хамас продать. И деньги были бы.
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5 час.

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