Обвиняемый в нападении на шестиклассника омский учитель уволился из школы В ауле Сегизбай Азовского немецкого национального района Берёзовского сельского поселения Омской области 11 марта учитель немецкого избил на уроке шестиклассника.
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