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НХЛ. «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз». Прямая трансляция

НХЛ. «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз». Прямая трансляция

Сегодня, в ночь на 4 октября по московскому времени, в Сент-Поле состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» примет «Бостон Брюинз».

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