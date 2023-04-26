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Фольксваген не бросит российских работников

Фольксваген не бросит российских работников

Благодаря изменениям в коллективном договоре, при увольнении с завода Volkswagen по инициативе работодателя сотруднику положены денежные выплаты: при стаже до пяти лет – 8 окладов, от пяти до десяти лет – 9 окладов, более десяти лет – 10 окладов.

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