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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Отстрелялись: на Западе бьют тревогу из-за скорого коллапса украинской ПВО

Отстрелялись: на Западе бьют тревогу из-за скорого коллапса украинской ПВО

Поздно вечером 16 марта из Киева пришла новость об очередной кадровой перестановке в ВСУ, а точнее – в жовто-блакитных «люфтваффе»: был снят с должности бессменный глашатай воздушных перемог, пресс-секретарь ВВС Игнат.

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