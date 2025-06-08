Бежавший из тюрьмы убийца и насильник пойман после 13-дневной погони в горах

Убийца и насильник из американского штата Арканзас пойман после 13-дневной охоты в горах. Грант Хардин по прозвищу «Дьявол в Озарках» сбежал из тюрьмы, выдав себя за сотрудника исправительного учреждения.
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