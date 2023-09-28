Германия разрешила концерну Rheinmetall производить оружие на Украине

Власти ФРГ дали разрешение на формирования совместного предприятия, в котором примут участие немецкий оборонный концерн Rheinmetall и украинский государственный концерн "Украинская оборонная промышленность".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии