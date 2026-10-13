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Звезда НБА поддержал российского вратаря «Рейнджерс» Шестеркина после травмы

Звезда НБА поддержал российского вратаря «Рейнджерс» Шестеркина после травмы

Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон выразил поддержку в адрес Игоря Шестеркина.Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон выразил поддержку в адрес Игоря Шестеркина.

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