Сладко придавило: утяжеленные одеяла помогают быстрее уснуть при тревожности — сомнолог

А еще успокаивает гиперактивных детей. 123RF/legion-media.ruУтяжеленное одеяло необычное, оно бывает разное по весу, например, 5-10 и даже 20 килограммов (рекомендуемый вес обычно 10 процентов от массы тела человека, который будет под ним спать).
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