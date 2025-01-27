Сладко придавило: утяжеленные одеяла помогают быстрее уснуть при тревожности — сомнолог

А еще успокаивает гиперактивных детей. 123RF/legion-media.ruУтяжеленное одеяло необычное, оно бывает разное по весу, например, 5-10 и даже 20 килограммов (рекомендуемый вес обычно 10 процентов от массы тела человека, который будет под ним спать).