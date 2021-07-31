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Штаб-квартиры госкомпаний хотят выселить из Москвы в регионы

Штаб-квартиры госкомпаний хотят выселить из Москвы в регионы

Экономист Владимир Климанов считает, что перенос офисов госкомпаний в регионы будет способствовать децентрализации системы управления в стране Штаб-квартиры госкорпораций нужно перенести в регионы для децентрализации системы управления в стране.

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