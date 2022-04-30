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Почему в христианстве интимные отношения считаются грехом

Почему в христианстве интимные отношения считаются грехом

Христианская религиозная традиция, мягко говоря, не поощряет чувственных удовольствий. Различные аспекты жизни, связанные с телесными потребностями человека, среди ревностных последователей веры считаются поводом для покаяния перед Богом.

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