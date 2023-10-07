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FiNE NEWS

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"Алхимик" Паоло Коэльо будет экранизирован

"Алхимик" Паоло Коэльо будет экранизирован

Знаменитый роман “Алхимик” Паоло Коэльо готовится к экранизации. Legendary Entertainment приобрела права на кино- и телеэкранизацию, а также сопутствующие права на бестселлер.

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