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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» продлил контракт с Койвуненом на 8 лет. Кэпхит – 4 млн долларов

« Питтсбург » объявил о продлении контракта с Вилле Койвуненом. 23-летний нападающий подписал соглашение сроком на 8 лет.

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