Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Алматы. Представитель Казахстана обыграл 25-ю ракетку мира Карена Хачанова – 4:6, 7:6(5), 7:6(5).
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