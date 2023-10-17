Иран не исключил войну с Израилем в случае наземного наступления ЦАХАЛ на Газу

МИД Ирана выступил с резким предупреждением в адрес Израиля.Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан не исключил вероятность вступления исламской республики в ближневосточный конфликт, если израильская операция против ХАМАС в секторе Газа перейдет в наземное наступление.
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