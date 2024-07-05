Лейбористы победили в Великобритании. Антироссийский курс Лондона останется неизменным

Выборы в Великобритании завершились убедительной победой лейбористов. Лейбористская партия преодолела необходимый для парламентского большинства порог в 326 мест, положив сокрушительный конец 14-летнему правлению консерваторов в стране.
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