Посевная кампания в Карагандинской области: аграрии начинают активную подготовку

В этом году в регионе площадь сельхозкультур составит почти 1,2 млн га. Об этом говорили на аграрном совете в посёлке Ботакара, в котором принял участие министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент «24KZ».
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