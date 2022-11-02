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7 голов, сумасшедший штрафной Гримальдо и дальний удар Жоау Мариу на 92-й: смотрите видеообзор матча «Бенфика» – «Маккаби» Хайфа

«Бенфика» разгромила «Маккаби» из Хайфы (6:1) в 6-м матче групповой стадии Лиги чемпионов. Первый тайм завершился со счетом 1:1: на гол Гонсалу Рамуша ответил с пенальти Тьяронн Шери.

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