В Steam вышел новый платформер The Cub в постапокалиптическом сеттинге с элемента...

В Steam вышел новый платформер The Cub в постапокалиптическом сеттинге с элементами головоломки19 января 2024 года на просторах Steam появился новый платформер для одиночной игры под названием The Cub, который можно купить за 759 рублей, а если сделать это прямо сейчас, то можно купить по хорошей скидке… источник.