Аргументы и Факты

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В Госдуме не видят предпосылок к дефолту в России из-за введенных санкций

В Госдуме не видят предпосылок к дефолту в России из-за введенных санкций

Вероятность дефолта из-за введенных санкций в отношении России крайне низка, экономических предпосылок для этого в текущих условиях нет, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, передает РИА Новости.

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