В Госдуме не видят предпосылок к дефолту в России из-за введенных санкций

Вероятность дефолта из-за введенных санкций в отношении России крайне низка, экономических предпосылок для этого в текущих условиях нет, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, передает РИА Новости.
Вероятность дефолта из-за введенных санкций в отношении России крайне низка, экономических предпосылок для этого в текущих условиях нет, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, передает РИА Новости.
Свежие комментарии