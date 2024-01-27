Сегодня 44-летие Марата Сафина

Сегодня 44 года исполняется экс-первой ракетке мира Марату Сафину. Уроженец Москвы Сафин играл профессионально с 1997-го по 2009-й годы и завоевал 15 титулов уровня тура, включая два – «Большого шлема»: US Open-2000 и Australian Open-2005.