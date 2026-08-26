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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Зубов о решении возглавить «Ладу»: «Главное, что это родной клуб. Возможность вернуться в КХЛ тоже имеет значение»

Главный тренер « Лады » Павел Зубов прокомментировал решение возглавить тольяттинский клуб. – Как и когда получили предложение возглавить «Ладу»? – Первые контакты начались, когда мы играли первый раунд плей-офф ВХЛ вместе с «Рязань-ВДВ».

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