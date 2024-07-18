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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У Овечкина природный дар — он крепкий физически. Будет следить за питанием и сном – побьет рекорд Гретцки». Тренер по физподготовке Акулиничев о форварде

«Я не тренировал Овечкина, но когда я формировался как тренер, то наблюдал за его работой и тренировками его тренера в соцсетях, находил какие-то видео на YouTube.

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