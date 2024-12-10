ТАСС: ВСУ покидают позиции в посёлке Шевченко под Красноармейском

В силовых структурах заявили агентству ТАСС, что украинские военные покидают позиции в посёлке Шевченко под Красноармейском Собеседник уточнил, что данный населённый пункт был для украинских войск ключевым логистическим хабом, который обеспечивал снабжение для группировки ВСУ на ряде направлений.
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