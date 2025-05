Оливка для «Тысячелетнего Сокола»: два блюда по мотивам «Звездных войн»

День «Звездных войн» по всему миру фанаты отмечают 4 мая. Дата выбрана неслучайно. Все благодаря фразе «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие поклонники обыгрывают как May (май) the fourth (четвертый) be with you.