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Оливка для «Тысячелетнего Сокола»: два блюда по мотивам «Звездных войн»

Оливка для «Тысячелетнего Сокола»: два блюда по мотивам «Звездных войн»

День «Звездных войн» по всему миру фанаты отмечают 4 мая. Дата выбрана неслучайно. Все благодаря фразе «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие поклонники обыгрывают как May (май) the fourth (четвертый) be with you.

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