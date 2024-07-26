Обвиняемый в совершении теракта признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Евгений Серебряков, обвиняемый в совершении теракта, признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины и получил от них обещание денежного вознаграждения в размере от 10 до 20 тысяч долларов за совершенное преступление.
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