Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми вышли в свет во Франции

В минувшие выходные князь Альбер II и княгиня Шарлен с их детьми вышли в свет во Франции. Монаршая семья посетила коммуну Ле-Бо-де-Прованс.
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