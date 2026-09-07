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SPLETNIK

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Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми вышли в свет во Франции

Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми вышли в свет во Франции

В минувшие выходные князь Альбер II и княгиня Шарлен с их детьми вышли в свет во Франции. Монаршая семья посетила коммуну Ле-Бо-де-Прованс.

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