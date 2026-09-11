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Регионы России

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В России не отключат сеть 4G при запуске 5G

В России не отключат сеть 4G при запуске 5G

В России не планируется отключение сетей 4G/LTE в связи с запуском технологии 5G, сообщил генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

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