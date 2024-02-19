Сотрудник «Швабе» разработал лазерные излучатели нового поколения

Фото: «Швабе» Сотрудник НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал новую технологию получения полупроводниковых наноструктур, а также создал на их основе мощные лазерные излучатели нового поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии