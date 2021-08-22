Движение в Северном Чертанове перекроют из-за киносъемок

Движение автотранспорта на участке проектируемого проезда № 5464 в микрорайоне Северное Чертаново 29 августа будет кратковременно перекрываться, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.