Вечерняя Москва

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Движение в Северном Чертанове перекроют из-за киносъемок

Движение в Северном Чертанове перекроют из-за киносъемок

Движение автотранспорта на участке проектируемого проезда № 5464 в микрорайоне Северное Чертаново 29 августа будет кратковременно перекрываться, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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