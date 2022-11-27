Как не надо и надо делать масштабные модели

Всем привет! пришло время снова критиковать работу моих зрителей. Если вы тоже хотите получить отзыв о своей работе, пришлите 5-7 фотографий вашей модели на dasha_models@mail.
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